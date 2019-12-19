الحسن التقت سفير الاتحاد الاوروبي وعرضت معه الوضع العام

التقت وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ سفير ​الاتحاد الاوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​. وتم استعراض للوضع العام وما يحصل ميدانيا والإجراءات التي تقوم بها ​الأجهزة الأمنية​.

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