ذكرت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "​اللقاء الديمقراطي​" يتّجه إلى عدم المشاركة في ​الحكومة​، ولكن أعضاء اللقاء لم يبلغوا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ هذا القرار، على قاعدة أنّ التفاوض الحكومي هو من صلاحيّات رئيس الحكومة المكلّف وليس رئيس الجمهورية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: اللقاء الديمقراطي يتجه لعدم المشاركة بالحكومة لكن أعضاءه لم يبلغوا عون بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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