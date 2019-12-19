القائد العام للحرس الثوري: الشعب الإيراني اختار طريق الصمود والإستقلال

أكّد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء ​حسين سلامي​، أنّ "الشعب الإيراني اختار طريق الإستقلال و​المقاومة​"، مبيّنًا أنّ "الصمود هو المسار الأكثر سهولة، إذ انّه يحظى بدعم إلهي".

ولفت في تصريح خلال تفقّده معرضًا للقوّة الجوفضائيّة بالحرس الثوري، إلى أنّ "في عالمنا اليوم، إمّا أن تكون قويًّا وتعتمد على الذات، أو أن تكون تابعًا ذليلًا ولا يوجد طريق ثالث غيرهما، ومن أجل نيل الاستقلال التام، لا يوجد سبيل أنجع من تعزيز قوتنا والقوة اليوم كامنة في العلوم والتقنيات".

وأوضح سلامي "أنّنا حقّقنا النجاح في كلّ مجال اتّخذنا فيه القرار بشكل مستقل وبعيدًا عن العدو روحيًّا ونفسيًّا، فمن يضع نصب عينيه الإعتماد على الذات والإتكال على الله فإنّه يتمكّن من حلّ مشاكله، وإذا ما حقّنقا التقدّم في مجال العلوم والتقنيات، فإن مشاكلنا ستحلّ حينئذ بكلّ يسر".