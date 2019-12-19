بوتين عرض لقضايا كبيرة وصغيرة أيضًا









اسماء السيد - نصر المجالي: رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الاتهامات التي وجهها مجلس النواب الأميركي للرئيس الأميركي دونالد ترمب "مختلقة برأيي"، وتوقع يبقى ترمب رئيسا للولايات المتحدة على الرغم من الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ضده.

وكان بوتين يتحدث في المؤتمر الصحفي السنوي الموسّع بحضور 2000 صحفي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" بالعربية. ونشرت القناة الروسية على موقعها الإلكتروني بالعربية بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي السنوي الـ15.

وتحدث بوتين في المؤتمر الصحفي عن المشاكل المحلية في روسيا مثل الاقتصاد المتعثر والسياسة الخارجية المثيرة للجدل.

وقال الرئيس الروسي إن: "روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة والحفاظ عليها بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض". وأشار إلى أن عقوبات الكونغرس ستؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

معاهدة الصواريخ

وأعلن بوتين، ردا على سؤال بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة (ستارت)، قائلا: "روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة وبالتالي نحن مستعدون في أي وقت توقيع المعاهدة القديمة ومن دون أي تعديلات تذكر مع واشنطن".

ومن جهة ثانية، علق الرئيس الروسي على علاقات بلاده بالصين قائلا إن ما يجمع البلدين أكثر من أرقام واتفاقات تجارية وعسكرية فهي علاقات مبنية على الثقة المتبادلة.

وبشأن النظام السياسي العالمي أشار بوتين أن مع سقوط الاتحاد السوفياتي شعر العالم انه تحت سيطرة قوة واحدة لا غير وكان ذلك مجرد تخيلات لأن بعد السقوط نتج عن نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

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تاريخ روسيا

وتحدث الرئيس الروسي عن تاريخ روسيا القديم وعن التطورات التي لحقت بالبلاد بعد نجاح الثورة البولشفية والتي نجح فيها فلاديمير لينين بإنشاء الاتحاد السوفياتي.

وأضاف بوتين قائلا: " عند تأسيس الاتحاد السوفياتي لم تأخذ بعين الاعتبار المسائل الجيوسياسية بل الأيديولوجية فقط وهذا خطأ، تم ربط مستقبل الدولة مع الحزب وأول ما بدا الحزب بالتصدع انهارت الدولة".

ورد بوتين بشأن ضريح بوتين الموجود في الساحة الحمراء مشيرا أنه مع بقاء الضريح لأنه مهم بالنسبة للكثيرين فهو تاريخ ويمثل حقبة تاريخية مهمة في تاريخ البلاد والمجتمع.

وقال الرئيس الروسي إنه ينبغي لقادة أوكرانيا إجراء محادثات مباشرة مع منطقة دونباس الانفصالية والمدعومة من روسيا في إطار جهود إعادة إحلال السلام في شرق أوكرانيا.

واستبعد بوتين اجراء أي مراجعات لاتفاقات وقف إطلاق النار التي أُبرمت في مينسك عام 2015، وأبدى رغبة في مواصلة محادثات "صيغة نورماندي" بشأن أوكرانيا.

أبرز القضايا

وفي الآتي ملخصا لأبرز ما ورد في تصريحات بوتين في مؤتمر الصحفي السنوي الموسع حسب ما أورده موقع (RT):

- لا أحد في العالم يعرف إلى الآن السبب الحقيقي العميق للتغييرات المناخية في كوكب الأرض

- روسيا تعيد تدوير 70 مليون طن من القمامة سنويا

- 75٪ من الطاقات في الصناعات التحويلية تم إنشاؤها منذ العام 2000

- تم بناء 3 مطارات جديدة و12 محطة قطار وازداد طول الطرق الفدرالية من 39 إلى 80 ألف كيلومتر خلال العقدين الأخيرين

- تم بناء العديد من المجمعات في قطاع الغاز وحققنا الكثير في الفترة ما بعد السوفيتية

- كان الاتحاد السوفيتي يستورد القمح بينما أصبحت روسيا تصدره بكمية أكبر من الولايات المتحدة وكندا

- مخطئ من يعتقد أن روسيا ما زالت تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية

- يجب علينا أن نفتخر بما تم إنجازه في الاتحاد السوفيتي بما في ذلك النصر في الحرب الوطنية العظمى والوصول إلى الفضاء

- أنا لا أقدم شهادة سلوك بحق الزعماء الحاليين ولا حتى السابقين المعاصرين

- يعاقبوننا رياضيا لاعتبارات سياسية

- نحن مستعدون لتمديد معاهدة "ستارت-3" مع الولايات المتحدة في أي لحظة وبدون هذه المعاهدة لن يبقى في العالم أي كابح لسباق التسلح

- لا داعي لتبني دستور جديد في روسيا لكني أفهم مبررات دعوة بعض الأحزاب لزيادة دور البرلمان

- أهم ما تحقق بين روسيا والصين هو المستوى غير المسبوق للثقة المتبادلة وذلك يشكل أساسا لتحقيق إنجازات في مختلف المجالات

- تعاون روسيا والصين مهم للنظام العالمي ومخطئ من يتوهم بإمكانية قيام عالم أحادي القطب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

- دور الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف مهم في إنهاء حالة الإرهاب في الشيشان وروسيا وبالتالي فهو رجل له دور خاص ومهم.