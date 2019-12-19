وكيل حقوق الإنسان بالنواب: تأكيد الرئيس عدم توقيعه أى قانون يضر المرأة "نصر كبير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان على إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدور المرأة المصرية، وكل سيدة فى هذا العصر محظوظة بهذا الدعم من القيادة السياسية .
وأضافت خلال حضورها احتفالية "60 عاماً المرأة المصرية تحت قبة البرلمان"، التى ينظمها الاتحاد النوعى لنساء مصر، أن الرئيس يقدم في كل مؤتمر رسائل ثقافية وحياتية من أجل إلقاء الضوء على دور المرأة، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس الحاسمة عن عدم توقيعه أى قانون يضر المرأة يعد بمثابة نصرة كبيرة لها.
وأشارت أن النائبات فى البرلمان الحالى قدمن دور كبير فى خروج التشريعات، وكذلك أثبتن السيدات وجودهن فى الحقائب الوزارية المختلفة، متابعة: المرأة المصرية استطاعت أن تؤدى فى كل المناصب أداء جيد مثل الرجل، وهى طوال التاريخ كانت ملكة وعظيمات مصر متواجدات فى كل المواقع وتستحق أكثر من ذلك .
واستكملت حديثها قائلة: لن تستطيع المرأة فعل شئ بدون وجود الرجل المساند لها.
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