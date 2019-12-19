شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى معارض يفضح أردوغان: اتفاقية السراج دليل على خرق حظر الأسلحة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، عن عضو حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض فى لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركى، أوطقو تشاقير أوزار، تأكيده على المخاطر التى ستواجهها تركيا بسبب اتفاقية التعاون العسكرى مع ليبيا.

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وقال النائب التركى المعارض، إنه على الرغم من عدم إصدار الموافقات للسلطة الحاكمة بالاتفاقية، إلا أنها تستطيع إرسال موظفين عسكريين وأسلحة من خلال مذكرة التفاهم، متابعا: "لا يوجد مثل هذا التعريف فى أى اتفاقية أخرى، من هى منظمات الدفاع والأمن هذه، ومن سيتولى السيطرة على الموظفين المدنيين الذين ينتمون إليها؟".

ولفت النائب التركى المعارض، إلى أن تلك الاتفاقية تُعد دليلاً رسميًّا على خرق حظر الأسلحة الذى فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، متابعا: الآن يوجد فى ليبيا حرب أهلية، وإذا كنا نريد مصلحة ليبيا وشعب ليبيا، يجب أن نسعى جاهدين من أجل تحقيق السلام هناك بدلًا من إرسال الأسلحة، وأنه يجب أن تدعم تركيا الأمم المتحدة فى هذا الاتجاه.