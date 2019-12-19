شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب رجال الأعمال بالمساعدة فى إنقاذ المشردين والأطفال بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادى النائب محمد عبد الله زين الدين، إطلاق دعوة لإنقاذ المشردين بالشوارع المصرية من البرد القارس مع دخول فصل الشتاء، مؤكدًا أنه بالرغم من جهود وزارة التضامن الاجتماعى وتكثيفها لحملات إنقاذ المشردين من الشوارع، إلا أننا ما زلنا بحاجة لمزيد من الجهود لمساعدة للوزارة من قبل رجال الأعمال والجمعيات الأهلية والجهود الذاتية.

وأضاف زين الدين، أن هناك 11 دور رعاية الأطفال الشوارع ولكبار السن المشردين توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لهم، يتم نقلهم إليها بعد وصول الحملة وفرق التدخل السريع إليهم، وما زلنا بحاجة لمزيد من الأماكن ومزيد من فرق البحث والإنقاذ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هؤلاء الأطفال لهم خطر كبير بالفعل على مصر من الناحية السياسة حيث شهد استخدامهم من قبل الجماعات الإرهابية فى السنوات الماضية فى التظاهر والاحتشاد وتوجيهم لاستهداف الكمائن الخاصة بالجيش والشرطة وكذلك الكنائس والمساجد، مستغلين افتقادهم إلى الوعى أو الدراية بما يفعلون خاصة أن كل ما يهم هى الأموال فقط لسد جوعهم ومعاناتهم.

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