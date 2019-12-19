شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: الرئيس السيسى منذ تولى قيادة البلاد حريص على تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاحتفال بمرور 60 عاما على المرأة المصرية تحت قبة البرلمان اليوم، يأتى متزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يحتفل به العالم يوم 9 ديسمبر.

وقال عابد فى كلمته بمؤتمر الاتحاد النوعى لنساء مصر تحت عنوان "ستون عاما المرأة المصرية تحت قبة البرلمان" إن المادتين "53" من الدستور 2014، اقرت عدم التميز بين المراءة والرجل، مؤكدا قيام الـ90 نائبة داخل البرلمان بدور كبير ويقومون بعمل 900 نائب.

ولفت النائب عابد، إلي دور المرأة المصرية علي مر العصور حيث كانت قائدة جيوش وحاكمه وقدمت العديد من الشهداء، مشددا على الحس الوطنى الذى تملكه من أجل نهضه بلدها حيث بلغت نسبتها التصويتيه داخل الصناديق وصلت إلى 55٪؜، قائلا: نرى النساء داخل اللجان الانتخابية وتشارك فى جميع الاستحقاقات بنسبه كبيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي حرص كل الحرص على تمكين المرأة.

وأشار عابد إلى خلال أربع سنوات فى البرلمان ولجنه حقوق الإنسان كان لدينا النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، وقدمت العديد من مشروعات القوانين، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية خروج قانون الأحوال الشخصية الفترة القادمة .

وناشد رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان المرأه المصريّة بأن تنتخب نظيرتها المرأة.

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