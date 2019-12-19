عاجل / مصر: مقتل 12 شخصًا في حادث مرور

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب آخر صباح اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2019، إثر حادث مرور على طريق شبين الكوم - السادات بالحزام الأخضر بالمنوفية
وحسب وسائل إعلام مصرية كانت غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل تحمل عمالا مع سيارة نقل بمنطقة الحزام الأخضر بمدخل مدينة السادات، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة آخر، ويجرى نقل الضحايا إلى مستشفى السادات المركزي.
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