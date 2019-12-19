أردوغان: إتفقتُ مع بوتين على ضرورة حضور تونس لمؤتمر برلين حول ليبيا

وكالات- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن ما إذا كان سيشارك في مؤتمر ليبيا الدولي في برلين أم لا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية قول أردوغان لصحفيين اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2019، في جنيف "دعونا نرى أولا من الذي سيشارك في المؤتمر في جانفي، وعلى هذا الأساس سنقرر من الذي سيشارك منا في المؤتمر".

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وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان أشار إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن المؤتمر، وأن هناك اتفاقا فيما بينهما على ضرورة حضور ممثلين عن الجزائر وتونس وقطر أيضا المؤتمر.

وكان بوتين قد أكد أمس الأول الاثنين بالفعل أنه يدعم المبادرة الألمانية بشأن ليبيا.