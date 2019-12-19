وكالات- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن ما إذا كان سيشارك في مؤتمر ليبيا الدولي في برلين أم لا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية قول أردوغان لصحفيين اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2019، في جنيف "دعونا نرى أولا من الذي سيشارك في المؤتمر في جانفي، وعلى هذا الأساس سنقرر من الذي سيشارك منا في المؤتمر".
وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان أشار إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن المؤتمر، وأن هناك اتفاقا فيما بينهما على ضرورة حضور ممثلين عن الجزائر وتونس وقطر أيضا المؤتمر.
وكان بوتين قد أكد أمس الأول الاثنين بالفعل أنه يدعم المبادرة الألمانية بشأن ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: إتفقتُ مع بوتين على ضرورة حضور تونس لمؤتمر برلين حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.