إسرائيل تعلن توقيف 50 فلسطينيًّا من الجبهة الشعبيّة وموسكو توقف 40 إسرائيليًّا في مطار دوموديدوفو

وكالات- أعلنت الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2019، إلقاء القبض على 50 فلسطينيا ضمن "شبكة كبيرة للجبهة الشعبة لتحرير فلسطين"، واتهمتهم بالتخطيط لهجمات بالضفة الغربية.
واتهم "جهاز الأمن العام" (شين بيت) الموقوفين بأنهم وراء العديد من الهجمات التي وقعت بإطلاق نار، وأنهم كانوا يخططون للمزيد من الهجمات الكبيرة.
وقال الجهاز إن من بين الموقوفين العناصر المسؤولة عن التفجير الذي أودى بحياة فتاة إسرائيلية خلال تنزهها في أوت الماضي، إلى جانب إصابة والدها وشقيقها.
ومن جهة أخرى أفادت وسائل إعلام عبرية بتوقيف أكثر من 40 إسرائيليا في مطار دوموديدوفو بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن معظم ركاب الطائرة التابعة لشركة "العال" نُقلوا بعد هبوطها إلى منطقة خاصة حيث يجري الآن استجوابهم، بعد مصادرة جوازاتهم.
ولم يصدر الجانب الروسي بعد تعليقا على الموضوع.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ إصدار القضاء الروسي حكما بالسجن 7.5 عاما على المواطنة الإسرائيلية، نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من العام الجاري.
ويعتقد الإعلام الإسرائيلي أن هذا الحكم على صلة بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي، أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.
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