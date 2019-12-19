صابر الرباعي يدعو اللبنانيّين إلى الحفاظ على وحدتهم

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دعا الفنان التونسي، صابر الرباعي الشعب اللبناني إلى الحفاظ على وحدته وألا يسمح لأحد كان أن يزرع الفتنة بينه أو يجهض ثورته.
وقال في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "توتير" أمس، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، "يا شعب لبنان العظيم لكم مني رجاء أن تحافظوا على وحدة الصف وتدافعوا سلميا على مطالبكم المشروعة في العيش الكريم، ودحر الفاسدين والإسراع بتكوين حكومة همها لبنان وشعبها لاغير، ولا تتركوا أيا كان أن ينال منكم ويزرع الفتنة بينكم أو يجهض ثورتكم، أنتم أقوى بوحدتكم من أجل لبنان، رجاء".
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