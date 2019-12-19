الحكومة السودانية تتسلم ورقة اتفاق إطاري للتفاوض حول السلام في دارفور

قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، تسلم اليوم الخميس، خلال جلسة التفاوض مع الحركات المسلحة في جوبا، ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول قضايا دارفور، بحضور الوساطة من دولة جنوب السودان.



وأكد عضو المجلس محمد حسن التعايشي، التزام الحكومة سياسيا وقانونيا ودستوريا، بإنهاء الحرب في السودان عبر مخاطبة الأسباب التي أدت إليها بإرادة واستعداد سياسي وتأييد من الشعب السوداني..مشددا على عدم وجود

اختلافات كبيرة حول القضايا المطروحة في ورقة الاتفاق الإطاري التي وضعت التقارب حول القضايا في درجة متقدمة.



وأشار إلى أن اليوم يصادف ذكرى اندلاع ثورة ديسمبر، التي أسقطت النظام السابق، ووضعت السودان في حقبة سياسية جديدة أمامها تحد كبير يتمثل في معالجة ما فشل فيه النظام خلال 30 عاما، في إيقاف الحرب وبناء نظام دستوري ديمقراطي يشارك فيه السودانيون

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في إدارة بلدهم.



من جانبه، قال عضو لجنة الوساطة ديو مطوك، إن الوساطة في دولة جنوب السودان سلمت الحكومة السودانية الورقة ومنحتها فترة 72 ساعة للرد عليها، معربا عن رضا اللجنة التام عن سير التفاوض والجهود التي يبذلها المفاوضون تجاه الوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار بالسودان.



من جهته، قال المرضي أبو القاسم مختار نائب أمين التفاوض في حركة "العدل والمساواة"، إن الورقة شملت قضايا إجرائية وجوهرية، لافتا إلى أنها تشكل الإطار العام لعملية التفاوض في المرحلة المقبلة.

وأَضاف: "نحن الآن في الاتجاه الصحيح فيما يلي ترتيب الأوضاع بشكل جيد وتحقيق أرضية صلبة للتفاوض".