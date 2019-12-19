مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين بجيبوتى

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 750 سلة غذائية، تزن 55 طنًا و500 كيلو جرام، للاجئين اليمنيين فى القرية السعودية بمحافظة أبخ، وللفقراء من المجتمع المحلى فى جمهورية جيبوتى.



و وفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللقائمين على المركز على

جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية، التى تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية السعودية المتعددة فى القرية السعودية للاجئين اليمنيين.وتأتى هذه المساعدات، فى إطار الجهود المتواصلة المبذولة من المملكة، ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات للاجئين اليمنيين فى شتى بيئات اللجوء.