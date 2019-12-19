البرلمان الليبى يطالب ميليشيات مصراتة بالإفراج الفوري عن طائرة مدنية محتجزة

انتقدت لجنة برلمانية ليبية قيام ميليشيات إجرامية فى مدينة مصراتة عملية سرقة وقرصنة لطائرة مدنية مسالمة تنقل المدنيين الآمنين من بلد لآخر فى الداخل والخارج، وذلك خلال إجراء صيانة عاجلة فى المدينة وهى الطائرة الوحيدة لشركة الخطوط الليبية العاملة فى البلاد.

وقال بيان صادر عن لجنة شؤون

الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب الليبى، إن الطائرة المحتجزة لدى مليشيات مصراتة تعد من الطائرات الناجية من تدمير عصابات الإرهابى صلاح بادى لطائرات الخطوط الجوية الليبية بمطار طرابلس العالمى، واحتجازها جريمة حرب وضرب للاقتصاد الوطنى وشل حركة النقل للمرضى والمسافرين والجرحى.

وطالبت اللجنة البرلمانية الليبية المبعوث الأممى لدى ليبيا، الدكتور غسان سلامة، إضافة هذه الجريمة إلى جملة الجرائم المسجلة ضد الإنسانية فى تقريره، مشيرة إلى أن عملية قرصنة الطائرة لا تراعى تحييد المؤسسات المدنية أثناء الحروب، مطالبة وبشكل عاجل وانسانى بحت هذه المليشيات بالإفراج الفورى عن هذه الطائرة المختطفة وعودتها إلى مطار بنينا فى مدينة بنغازى.