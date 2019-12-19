السعودية تقدم 17 مليار دولار للاجئين على مدار عقدين

قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة العربية السعودية، منحت اللاجئين، 17 مليار دولار على مدار عقدين.

ونشرت الخارجية على حسابها علي موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" انفوجراف، يوضح

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ما أنفقته المملكة على هذا الملف تحت عنوان "عطاء"، وساهمت المملكة فى برامج لدعم اللاجئين، واستضافت1.094 لاجئ، كما قدمت دعم للدول المضيفة.

وقدمت المملكة 637.1 مليون دولار للمنظمات الأممية والدولية، و287.9 مليون للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، كما منحت 16.7 مليار دولار معونات للاجئين داخل المملكة، ومليون دولار لتمويل برامج المفوضية السامية لشئون اللاجئين 2020.