كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراهقة أمريكية تسرق طائرة وتحطمها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، للاشتباه في سرقتها طائرة والاصطدام بها في مطار بولاية كاليفورنيا.

وتسلقت الفتاة سياج بالقرب من مبنى صيانة مطار فريسنو يوسيميتي الدولي في حوالي الساعة 7.30 صباحا يوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز".

وزعمت الفتاة، أنها تمكنت بعد ذلك من الوصول إلى طائرة خاصة، من طراز "كينغ 200"، وشرعت بتشغيلها.

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وقال درو بيسينجر قائد شرطة فريسنو، إن الطائرة بدأت في التحرك، لكنها لم تقلع في الجو، مضيفًا أن الطائرة تعرضت لأضرار بعد اصطدامها بسياج ومبنى قريب، دون أن يصاب أحد في الحادث.

ولم تكشف السلطات الأمريكية الأسباب الكامنة وراء إقدام الفتاة على مثل هذا العمل.