كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي: محادثات السلام بين أفغانستان وطالبان في مرحلة مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان، بأن محادثات السلام قد وصلت إلى "مرحلة مهمة" وسط دفعة متجددة للتوصل إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا في البلاد.

وفي سلسلة من التغريدات، قال خليل زاد إنه أنهى رحلته التي استمرت يومين إلى كابول، ووصفها بأنها "رحلة مثمرة"، حيث التقى الرئيس أشرف غني، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، والرئيس السابق حامد كرزاي، ونشطاء حقوق المرأة والزعماء السياسيين الآخرين.

وأوضح، لقد ناقشنا الجهود الرامية إلى الحد من العنف وتمهيد الطريق للمفاوضات بين الأفغان.

وفي بيان أصدره مكتب الرئيس، قال غاني إن خليل زاد أطلعه على المحادثات الأخيرة مع طالبان في العاصمة القطرية الدوحة ومع مسؤولين باكستانيين مختلفين.

ونقلت وسائل الإعلام الأفغانية المحلية "تولو نيوز"عن البيان قوله، ناقش كل من خليل زاد والرئيس وقف إطلاق النار، و"ملاذات طالبان الآمنة خارج أفغانستان ".

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وصرح المتحدث باسم غاني أن خليل زاد وغاني ناقشا عدة مواضيع، بما في ذلك الحاجة إلى وقف لإطلاق النار.

وجاءت رحلة خليل زاد إلى كابول بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وطالبان محادثاتهما في الدوحة عقب هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية أمريكية في باغرام الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل مدنيين أفغان وجرح أكثر من 70.

واستؤنفت المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برحلة مفاجئة ليوم الشكر لزيارة الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان.

وكان ترامب قد دعا إلى المحادثات في سبتمبر بعد هجوم لطالبان في كابول أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن إحباطه من الحرب التي استمرت 18 عامًا في أفغانستان، قائلًا إنه يريد إعادة الجنود الأمريكيين الذين يقدر عددهم بنحو 12000 جندي.