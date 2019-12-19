كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سحب لقب الفخامة من الرئيس الجزائري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، سحب لقب فخامة الرئيس، وتبديله بلقب "السيد".

ويعد هذا القرار، هو الأول للرئيس الجزائري الجديد بعد تأديته اليمين الدستورية، كما أصدر قرارين آخرين، بتقليد أوسمة مصاف الاستحقاق الوطنى لكلًا من رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، و رئيس الأركان للجيش، أحمد قايد صالح.

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ووفقا لنص المادة 75 من الدستور، أدى عبد المجيد تبون اليمين الدستورية، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

وأعلن الرئيس الجزائري المنتخب، أنه يتعهد باحترم البلاد ويحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها وشعبها طيلة عهدته الانتخابية المقدرة بخمس سنوات.

ويذكر أن المجلس الدستورى، قد أعلن عن النتائج النهائية الرسمية، وذلك طبقا للآجال الدستورية، لعد تلقيه لأى طعن من قبل المترشحين الأربعة الآخرين لهذه الرئاسيات.