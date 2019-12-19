كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تقصف بالصواريخ مواقع تابعة لـ"حماس" في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية منطقة في قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الخميس، بعد أن أطلق المقاتلون الفلسطينيون في الجيب صاروخًا باتجاه جنوب إسرائيل.

واستهدفت غارات جوية متتالية مواقع في مدينة غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنها " موقع لتصنيع أسلحة حماس".

وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن الغارات الجوية أصابت الموقع السابق لمبنى للمخابرات الفلسطينية، الذي يُعرف باسم السفينة، بخمس صواريخ.

وأدت التفجيرات العنيفة إلى إضاءة السماء في شمال غرب مدينة غزة، وأدى الصوت إلى هلع السكان.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي "بين عشية وضحاها أطلق صاروخ من قطاع غزة على الاراضي الاسرائيلية."

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الهجوم الصاروخي الليلي أو الغارات الجوية التي تلت ذلك.

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ولم تعلن أي جماعة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

• الهدنة الهشة

تسيطر حماس على غزة منذ عام 2007 وتحمِّل إسرائيل الحركة مسؤولية جميع الصواريخ التي تطلق من القطاع، رغم أنها استهدفت جماعات مسلحة أخرى هناك.

بمساعدة من مصر وقطر والأمم المتحدة، تسعى حماس وإسرائيل إلى تعزيز "التفاهمات" التي تهدف إلى تعزيز الهدوء ومنع المزيد من العنف عبر الحدود.

ومن خلال الهدنة الهشة، تأمل حماس في التخفيف من الآثار الاقتصادية والصحية للحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عامًا على غزة.

وضربت الغارات الجوية اليوم الخميس بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه المبعوث محمد العمادي.

وفي الشهر الماضي، اغتالت القوات الإسرائيلية أحد قادة الجهاد الإسلامي البارزين في قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران منذ يومين وقتل 36 فلسطينيًا.