كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعتقل مواطنة صينية اقتحمت منتجع ترامب في فلوريدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحمت مواطنة صينية، منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا جنوب شرق البلاد.

واعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال المرأة الصينية جينغ لو 56 عاماً هي ثاني إمرأة من هذا البلد الآسيوي يتم اعتقالها بسبب اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي غير المتواجد حالياً بالولاية الواقعة جنوب شرق البلاد.

ويذكر أن منتجع مار ألاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، المقر الشتوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وكان عملاء من شرطة بالم بيتش، إلى جانب عناصر من الخدمة السرية (المعنية بتأمين الرئيس)، توجهوا للمنتجع والنادي الاجتماعي، كي يستجوبوا السيدة الصينية التي طُلب منها مغادرة المنشآت لكنها عادت لالتقاط الصور، لذلك اعتقلتها قوات الأمن في بالم بيتش، وفقاً لما أكده المتحدث باسم هذا الجهاز، مايكل أوجرودنيك.

وقد تعرض، في وقت سابق منتجع مار ألاجو، لواقعة اقتحام أخرى من جانب مواطنة صينية أيضاً، تدعى يوجينغ تشانغ، في آذار(مارس) الماضي، وأدينت بالحبس لمدة 8 أشهر وتنتظر حالياً ترحيلها.

وحاولت تشانغ 33 عاماً الدخول لمناطق محظورة بالمنتجع الرئاسي وكان بحوزتها 5 هواتف محمولة والعديد من بطاقات الذاكرة وحاسب ألي محمول وقرص صلب محمول وجهاز قادر على رصد الكاميرات المخبأة.

ومن المقرر أن يصل ترامب لفلوريدا، مساء الجمعة، لقضاء عطلة عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في النادي الاجتماعي المطل على المحيط الأطلسي ويُطلق عليه "البيت الأبيض الشتوي".