كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزل ترامب وإحالته للمحاكمة.. ماذا يحدث بعد ذلك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون إلى حد كبير على أسس حزبية لإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرقلة الكونجرس وإساءة استخدام السلطة في تعاملاته مع أوكرانيا.

وترامب هو ثالث رئيس للولايات المتحدة يتم عزله. لم يتم إقالة أي رئيس من منصبه عبر عملية المساءلة.

وأقامت الأصوات البارزة يوم الأربعاء محاكمة محتملة لشهر يناير في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث من المتوقع تبرئة ترامب.

ومع انتقال السياسيين إلى مرحلة التجربة، إليك ما يمكن توقعه بعد ذلك:

• عزل الرئيس دونالد ترامب



على أي رسوم تم عزل ترامب؟

تم عزل ترامب بناءً على اتهامات بأنه أساء قوته في مكتب وعرقلة الكوجرس أثناء التحقيق الاتهام.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق في المنافس السياسي للرئيس ونائب الرئيس السابق، جو بايدن، وهو أيضًا مرشح بارز في سباق انتخابات الرئاسة لعام 2020. كما أنهم يتهمون الرئيس بإعاقة تحقيقهم برفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء وتوجيه أعضاء إدارته إلى فعل الشيء نفسه.

وتمحور التحقيق في قضية المساءلة، التي بدأت في سبتمبر، في أعقاب شكوى من المخبرين، بشأن مكالمة هاتفية في 25 يوليو، طلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في بايدن وابنه هانتر. لم يكن هناك أي دليل على ارتكاب أفعال بايدن.

كما أراد ترامب أن يتحقق زيلينسكي من نظرية المؤامرة التي تم الكشف عنها والتي تدخلت أوكرانيا، وليس روسيا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وفي وقت الدعوة، كانت إدارة ترامب تحجب حوالي 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونجرس من أوكرانيا.

ونقلا عن شهادة من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، يتهم الديمقراطيون ترامب أيضا بالاستفادة من اجتماع البيت الأبيض الذي أراده زيلينسكي في مقابل التحقيقات.

إحالة عزل ترامب لمجلس الشيوخ

من المتوقع الآن إرسال مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ، حيث سينظر أعضاء مجلس الشيوخ في الأدلة، ويستمعون إلى الشهود ويصوتون لتبرئة الرئيس أو إدانته.



ويلزم أغلبية ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله من منصبه. ويلزم أغلبية ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله من منصبه. ويتكون مجلس الشيوخ من 53 جمهوريًا، و45 ديمقراطيًا، واثنين من المستقلين الذين يتجمعون مع لديمقراطيين. Advertisements

وسيتعين على 20 جمهوريًا على الأقل التصويت مع جميع الديمقراطيين والمستقلين لإزالة الرئيس من منصبه.



وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أنه يرغب في إجراءات سريعة، لكن الرئيس قال إنه لن يمانع في إجراء محاكمة قوية، بشهادة من عدد من الشهود، بمن فيهم بايدن والمبلغ عن المخالفات التي أدت شكواها إلى التحقيق في المساءلة.