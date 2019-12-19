كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرس في برنامج أكسيس لـ"الخليج 365": طرق التدريس في البرنامج مختلفة تماما عن التعليم العادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد زكريا السعيد، مدرس لغة إنجليزية بالجامعة الأمريكية، ومدرس في برنامج أكسيس التابع للسفارة الأمريكية في القاهرة، في حوار خاص لبوابة "الخليج 365" الإلكترونية، بأن برنامج أكسيس يمتد لعامين، حيث يبدأ الطالب بدراسة اللغة الإنجليزية، ويدرس المهارات الشخصية، كما يدرس الثقافات المختلفة خاصة الثقافية الأمريكية، أيضًا يدرس أساسيات الحاسب الآلي.

وقال "زكريا"، الذي حضر حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب منحة برنامج أكسيس 11، والذي نظمت السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم الأحد 15 ديسمبر، في دار الأوبرا المصرية. إن: "طرق التدريس في برنامج أكسيس مختلفة تمامًا عن التعليم العادي، لأننا في البرنامج لا نُعد الطالب لكي يتم اجتياز الاختبار.. لكن نبني مهارات الطالب سواء كانت مهارات لغوية أو مهارات شخصية. يتم دراسة اللغة الإنجليزية كلغة تواصل وليست كمجموعة كلمات وقواعد ومواقف، كما أن الطالب يدرس اللغة عن طريق الألعاب والأنشطة المختلفة وعن طريق استخدام التكنولوجيا".

وأشار "زكريا"، إلى أن الدراسة ليست دراسة لغة بالمعنى المحد لكنها تنمية لمهارات الطالب الشخصية، مثل؛ الثقة بالنفس، والقيادة، ومهارات التواصل مع الآخرين، وكيفية تقديمه لأي عرض باحترافية، وكيفية كتابة "إيميل" باحترافية، وكيف يكون لديه سيرة ذاتية "سي في" من المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وكيف يكتشف مهاراته الخاصة، وكيفية اكتشاف الوظيفة التي يرغب فيها مستقبلًا، وكيفية عرض نفسه للوظائف المختلفة، كيفية الدراسة "أونلاين"، وكيفية الاعتماد على النفس.

وأوضح المدرس ببرنامج أكسيس، لمحرر بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، أن الوظيفة الأساسية للمدرسين في البرنامج، أنهم يضعون الطالب على بداية الطريق، ومع كل ما سبق يدرس الطالب أيضًا، خلال فترة الصيف، كورسات الأي تي وكيفية التعامل مع الحاسب الآلي، وكيفية استخدام شاشة العرض، وكيفية الكتابة على برنامج الوورد، وكيفية البحث على الإنترنت، وفي نفس الوقت يتعلم المهارات الثقافية، بأن يكون الطالب لديه القدرة الثقافية مع التعامل مع ثقافات أخرى والتعرف على الثقافات المختلفة، بحيث يكون الطالب مدرك لثقافة البلد وشعبها إذا رغب في السفر إلى أي دولة في المستقبل.

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وأكد "زكريا"، أن استفادة الطالب في برنامج أكسيس كبيرة للغاية، حيث يكون هناك فرق كبير في بداية دراسة الطالب للبرنامج وفي نهاية الدراسة أو التخرج من البرنامج.

ولفت، إلى أن هناك جزء هام للغاية في برنامج أكسيس وهو؛ الخدمة المجتمعية، وهي تعتمد على مدى معرفة الطالب بشخصيته ومهاراته ولغته الإنجليزية، وبالظروف المحيطة به من خلال دراسته في البرنامج وما تعلمه، ولابد أن يطبق الطالب هذا على أرض الواقع وعمل مشاريع مختلفة بعد وضع خطة، على سبيل المثال قام طلاب البرنامج بجمع أموال من داخل الجامعة الأمريكية كجزء من الكورس وقاموا بشراء بعض الأدوات المدرسية لتوزيعها على الطلبة المحتاجين في مناطق طلاب البرنامج، كما حضر الطلاب دورة للغة الإنجليزية مناسبة للأطفال، كما نفذ طلاب برنامج أكسيس حملات توعية وحملات نظافة.

وفي سياق متصل، قال المدس، إن اختيار الطالب لا يعتمد على مدى تمكنه من إجادة اللغة الإنجليزية، لكن هناك بعض المعايير المختلفة التي يتم من خلالها اختيار الطالب في البرنامج، ويكون تدريس البرنامج في البداية باللغة الإنجليزية وهي لغة المبتدئين وفي بعض الأحيان يلجأ المدرس للتحدث بالعربية عند الضرورة.

وأضاف، أن الدراسة في البرنامج تكون يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع لمدة 3 ساعات، بالتوازي مع دراسة الطلبة الأساسية في مدارسهم، أما خلال الصيف يمكن أن يزيد عدد الأيام ليصل إلى ثلاثة أيام، ومن ضمن أماكن تدريس البرنامج في القاهرة؛ الجامعة الأمريكية، وهيئة الأمديست، والجمعية المصرية لمصادر التعليم.

واختتم المدرس محمد ذكريا السعيد، أن برنامج أكسيس يشمل جميع محافظات مصر، وأنه يفتح كل عام ويستمر مدة عامين، ويمكن أن يعمل برنامجين معًا في الوقت نفسه، وتختلف التغطية من محافظة إلى أخرى، حسب الؤسسات القائمة على البرنامج.