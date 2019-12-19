كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 19/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مجلس النواب يقرر عزل ترامب وإحالته للمحاكمة

أحال مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بموجب مادتين يتمثلان بإساءة استخدام النفوذ وإعاقة عمل الكونجرس. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تعليق خدمات الانترنت والاتصالات في أجزاء من العاصمة الهندية

أبلغت خدمة عملاء شركة بهارتي إيرتل للهواتف المحمولة العملاء اليوم الخميس، أنها أوقفت المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت في أجزاء من العاصمة الهندية بعد أيام من الاحتجاجات في جميع أنحاء المدينة ضد قانون الجنسية الجديد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الحريري يصل مقر الرئاسة لبدء مشاورات تعيين رئيس الوزراء

وصل رئيس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته سعد الحريري إلى القصر الرئاسي اليوم الخميس في الوقت الذي بدأت فيه المشاورات الرسمية بتعيين رئيس وزراء جديدن وفقا لما اوردته رويترز.

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