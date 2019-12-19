كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهروا هونج كونج يتجهون إلى القنصليات للمطالبة بدعم حقوقهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد محتجون من هونج كونج خارج مقرات البعثات الدبلوماسية اليوم الخميس لحث الحكومات الأجنبية على متابعة الولايات المتحدة في إقرار مشاريع قوانين حقوق الإنسان لزيادة الضغط على بكين ودعم حملتها المؤيدة للديمقراطية، وفقا لرويترز.

في الشهر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا يفرض على وزارة الخارجية التصديق، مرة واحدة على الأقل كل عام، على أن هونج كونج تحتفظ بما يكفي من الاستقلال الذاتي من بكين لتبرير شروط التجارة الأمريكية المواتية.

تظاهر نحو ألف شخص، معظمهم يرتدون ملابس سوداء ويرتدون أقنعة الوجه، في مسيرة على الطريق الذي سلكته لهم قنصليات أستراليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا لإسقاط العريضة.

وقال سوكي تشان، الذي شارك في الاحتجاج، يجب على الحكومات الأجنبية أن تفهم كيف يتم قمع هذه المدينة. إن ما يحدث في هونغ كونغ ليس مجرد قضية محلية، بل يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية.

وتابع قائلا "نحتاج إلى مواصلة البحث عن الاهتمام الدولي وإعلامهم بأن هذه الحركة لا تفقد زخمها."

دعت عريضة المتظاهرين الحكومات إلى "الوقوف إلى جانب هونج كونج" من خلال إصدار تشريع لتطبيق عقوبات التأشيرة وتجميد أصول المسؤولين الحكوميين الصينيين وهونغ كونغ.

أثارت الاحتجاجات المناهضة للحكومة المركز المالي لأكثر من ستة أشهر، مع غضب المتظاهرين مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وألقت بكين باللوم في الاضطرابات على "القوات الأجنبية" وقالت إن محاولات التدخل في المدينة الخاضعة للحكم الصيني محكوم عليها بالفشل.

جاء التشريع الأمريكي، الذي يهدد أيضًا بفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان، بعد عرائض مماثلة من "دبلوماسية المواطن" في هونغ كونغ هذا العام للقنصلية الأمريكية.

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نددت بكين بالتشريع الأمريكي وقالت حكومة هونج كونج إنها أرسلت إشارة خاطئة للمتظاهرين وزادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

في القنصلية الأمريكية، يدعو المحتجون إلى إقرار "قانون المياه"، الذي دافع عنه السناتور جوش هاولي عن ولاية ميسوري والذي سمي على اسم شعار الاحتجاج المستعار من أسطورة فنون الدفاع عن النفس بروس لي.

سيجمد مشروع القانون أصول المواطنين الصينيين والشركات المملوكة للدولة التي يُعتقد أنها ساهمت في قمع حرية التعبير في هونغ كونغ.

يوافق اليوم الخميس الذكرى الخامسة والثلاثين لمعاهدة بين الصين وبريطانيا حول مستقبل هونج كونج، والتي مهدت الطريق لتسليمها عام 1997.

وقد حث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الصين في بيان على فتح حوار مع المحتجين واحترام الالتزامات الواردة في المعاهدة.

في عام 2017، قالت وزارة الخارجية الصينية إن إعلان عام 1984 المشترك، الذي وقعه رئيس الوزراء البريطاني آنذاك مارغريت تاتشر ورئيس الوزراء الصيني تشاو زييانغ، كان وثيقة تاريخية لم يعد لها أي أهمية عملية.

وتنفي بكين التدخل في هونج كونج وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة كنتيجة لمعاهدة عام 1984 التي تضمن درجة عالية من الحكم الذاتي.

إن المكانة الخاصة لهونغ كونغ، التي ساعدت في النمو لتصبح مركزًا ماليًا عالميًا وتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية، أمر مهم بالنسبة لبكين، التي تستخدم المدينة كبوابة رئيسية لرأس المال العالمي.



لكن أثارت المخاوف في هونغ كونغ بشأن ما يراه الكثير من السكان الغاء بكين للحريات، وشهور الاحتجاجات التي تغذيها جزئيا هذه المخاوف، تساؤلات حول كيفية إدارة المدينة.