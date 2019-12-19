كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزل ترامب وإحالته للمحاكمة.. الكرة في ملعب مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، عزل الرئيس دونالد ترامب، وإحالته للمحاكمة، لتصبح الكرة في ملعب مجلس الشيوخ، الذي يحق له وحده محاكمة المسؤولين الحكوميين.

إحالة ترامب للمحاكمة

أعلن مجلس النواب الأمريكي رسميا، إحالة الرئيس ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسميا بالعزل.

ووفقًا للدستور الأمريكي يقضي بإحالة قضية العزل إلى مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب، وينص على أن "مجلس الشيوخ وحده المخوّل بإجراء المحاكمة في التهم الموجهة للمسؤولين".

ويرأس جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي ترامب رئيس القضاة، ولا تتم إدانته إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين" في مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن الإعلان عن موعد بدء محاكمة الرئيس ترامب سيكون الأسبوع المقبل، مرجحا أن تبدأ في يناير 2020.

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تصويت مجلس الشيوخ

عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتاج موافقة 67 عضوا في مجلس الشيوخ، وهو ما يبدو أمرا صعبا في ظل سيطرة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب، على 53 مقعدا في المجلس من أصل 100 مقعد.

وعلى افتراض أن أعضاء الحزب الديمقراطي البالغ عددهم 45 سيناتورا قد صوتوا على إدانة الرئيس ترامب، فإن تنفيذ العزل يحتاج على الأقل إلى موافقة 14 عضوا من الحزب الجمهوري.

البيت الأبيض

وأعرب البيت الأبيض، عن ثقته في أن مجلس الشيوخ الأميركي سيبرأ الرئيس ترامب، وفي حال حصول ذلك بالفعل يكمل الرئيس فترته الرئاسية بشكل طبيعي.

ويعد تصويت مجلس النواب على عزل ترامب تاريخيا، إذ إنه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره، لم يحل إلا رئيسين للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما آندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، وقد برّئ المجلس كليهما، أما ريتشارد نيكسون، فاستقال قبل أن يصوت مجلس النواب على إحالته للمحاكمة.