كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتواصل مع واشنطن بشأن اتفاقية التجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التجارة الصينية، إن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن المرحلة الأولى من اتفاقهما التجاري، والذي سيشهد انخفاض التعريفات الأمريكية على السلع الصينية وزيادة المشتريات من السلع الزراعية والطاقة والسلع المصنعة في الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

تم الإعلان عن المرحلة الأولى من الصفقة الأسبوع الماضي بعد أكثر من عامين من المحادثات التجارية المتقطعة، على الرغم من أنه لم يكشف أي من الطرفين عن الكثير من التفاصيل المحددة للاتفاقية.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن الصين وافقت على زيادة مشتريات المنتجات والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.

لم يؤكد المسؤولون الصينيون حتى الآن الكثير من نسخة واشنطن - خاصة فيما يتعلق بالتزامات شراء البضائع. لكن قالت الصين يوم الجمعة انه عندما تم الإعلان عن الصفقة أنها ستستورد المزيد من القمح الأمريكي والأرز والذرة والطاقة والأدوية والخدمات المالية.