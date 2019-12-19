كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني هندي يعرض على الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح عضو في البرلمان الهندي من حزب بهاراتيا جاناتا الوطني الحاكم، الدكتور سوبرامانيان سوامي، الذي اتفق مع الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، قبل إعلان الحكم التفصيلي في قضية الخيانة، أن قانون تعديل الجنسية في الهند سيمنحه الجنسية.

أدين الرئيس السابق لباكستان والقائد العسكري السابق الجنرال برويز مشرف بالخيانة في قضية مطولة. وهو حاليًا في المنفى الذاتي في دبي للحصول على العلاج الطبي.

منذ الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الهند بشأن قانون تعديل المواطنة الذي تم سنه حديثًا والذي يوفر الجنسية للهندوس والسيخ والبوذيين والجنس والبارسيين والمسيحيين الذين واجهوا الاضطهاد الديني من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان ووصلوا إلى الهند قبل ذلك. 31 ديسمبر 2014.

أُدين الرئيس الباكستاني السابق والقائد العسكري السابق الجنرال برويز مشرف بالخيانة في قضية مطولة، وهو حاليًا في المنفى الذاتي في دبي للحصول على العلاج الطبي.

في يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، حكمت محكمة خاصة مقرها إسلام آباد على الزعيم الباكستاني السابق بالإعدام في قضية الخيانة العظمى التي طال أمدها ضده.

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وشكلت محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، ومراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور.

وبدأ القضاء الباكستاني، محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة لمشرف لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطواريء في 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية، حسبما ذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية.

وقد وصل مشرف إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.

مارس برويز مشرف، السلطة المطلقة بعد أن سيطر على باكستان في انقلاب عسكري عام 1999، وحكم الدولة الواقعة في جنوب آسيا لمدة تسع سنوات قبل إزاحته، عندما تم هزيمة حزبه السياسي في الانتخابات العامة.

وظل مشرف قائدًا للجيش الباكستاني وعين نفسه رئيسًا تنفيذيًا، ورئيسًا لاحقًا، خلال معظم فترة حكمه، التي شهدت دورة إزدهار اقتصادي مدفوعة بالائتمان انتهت بنهاية السنوات الأخيرة من حكمه.

ومنذ فقدانه للسلطة، ورؤية حزبه السياسي يفشل في الفوز بأي من المقاعد المهمة في الانتخابات العامة اللاحقة، شهد مشرف أن ثرواته السياسية تتضاءل، لأنه اختار العيش في المنفى الذاتي في الإمارات العربية المتحدة بعد اتهامه بالخيانة في العراق. 2014.