بطل دوري أبطال أروبا يحسم أولى صفاقاته الشتوية

عائشة مجيب :صحافية متدربة

حسم بطل دوري أبطال أروبا ليفربول الانجليزي أولى صفاقاته الشتوية، بتعاقده مع اللاعب الياباني تاكومي ميناميو، قادما من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ونشر “الريدز” بيانا اليوم، عبر موقعه الرسمي يعلن فيه عن تعاقده مع صانع ألعاب ريد بول سالزبورغ النمساوي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وخضع الوافد الجديد تاكومي ميناميو يوم أمس، للفحص الطبي في إنجلترا، بمقر نادي ليفربول الانجليزي.

وأفادت تقارير إعلامية إنجليزية أن ليفربول تعاقد مع تاكومي مينامينو لمدة أربع مواسم و نصف مقابل 7.25 مليون باوند.

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وقال المهاجم ميناميو في تصريح لموقع الفريق، أنه حلمه أصبح حقيقة، بعد انضمامه للفريق الأحمر.

وتابع: “اللعب في البريميرليج كان أحد أهدافي، فهو الدوري الأقوى في العالم.. توقعت إذا مضت مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة، يومًا ما سأكون قادرًا على اللعب في الدوري الإنجليزي”

وأضاف: “لكني لم أعتقد أبدًا أنني سأتمكن من اللعب في ليفربول، لذا أنا سعيد حقًا بذلك”.

يشار إلى أن ميناميو سينضم رسميا في بداية يناير المقبل، كما سيرتدي قميص حامل رقم 18 مع فريقه الجديد.