مندوبية التخطيط: تحسن في انتاج الطاقة خلال الفصل الثالث من عام 2019

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن توقعات أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، مبرزة تحسن الإنتاج في قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية، مقابل استقرار في قطاع البناء، وانخفاض في الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية.

وذكرت المندوبية في مذكرة البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، أن تقدير الإنتاج في قطاع الصناعة التحويلية يشير إلى تسجيل انخفاض، نتيجة التراجع في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية”، و”صناعة السيارات”، والزيادة في إنتاج “صناعة المشروبات”، و”صناعة منتجات التبغ”.

وفيما يتعلق بعدد المشتغلين، فإنه قد يكون عرف استقرارا خلال الفصل الثالث من سنة 2019. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة77 في المائة.

وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال الفصل نفسه، تقول المذكرة، “قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج “الصناعات الاستخراجية الأخرى”. أما بخصوص عدد المشتغلين فيه، فقد يكون عرف انخفاضا.

كما تقدر الدراسة أن يكون إنتاج قطاع الطاقة قد عرف ارتفاعا خلال هذا الفصل نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، أما بالنسبة إلى عدد المشتغلين، فقد يكون سجل ارتفاعا.

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وفي السياق ذاته، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 92 في المائة.

أما بخصوص انتاج قطاع البيئة، فإنه حسب توقعات الفاعلين، عرف ارتفاعا بفعل تزايد إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”.

وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا، وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 87 في المائة.

وحول أنشطة قطاع البناء، تشير الوثيقة إلى أنها عرفت استقرارا، ويعزى هذا التطور أساسا، من جهة، الى التحسن، الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض، الذي قد يكون سجل في انشطة “تشييد المباني”، و”أنشطة البناء المتخصصة”، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المائة.