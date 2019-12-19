من فاس.. 357 عالما يوصون بإنجاز موسوعة للأعلام والمعالم الإسلامية في إفريقيا

دعا 357 عالم دين، من 32 بلدا إفريقيا، في اختتام اجتماع عادي للمجلس الأعلى لـ”مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة”، مساء أمس، إلى “إنجاز موسوعة للأعلام البشرية والمعالم الحضارية الإسلامية في إفريقيا”.
وقال البيان الختامي للمجلس الأعلى، “إن العلماء الأفارقة، كلفوا الأمانة العامة للمؤسسة، بدراسة إمكانية وجدوى الموسوعة، وذلك ابتداء من سنة 2020”.
وحث العلماء الأفارقة، على “العناية بالنشر الورقي والإلكتروني للمؤلفات العلمية المتعلقة بالثوابت الدينية المشتركة”، كما أوصوا بـ”العناية بالمرأة الإفريقية وبالشباب وإشراكهم في جميع أنشطة المؤسسة ومشاريعها”.
وتميز الاجتماع الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للمؤسسة، بالمصادقة على مجموعة من المشاريع المزمع تنفيذها سنة 2020، كما تمت المصادقة على البرنامج السنوي.
ويضم المجلس الأعلى للمؤسسة المذكورة العشرات من علماء الدين الإسلامي من 32 دولة إفريقية.
يذكر أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أعلن الملك عن تأسيسها في يونيو 2015، وتم تنصيب المجلس الأعلى للمؤسسة في 15 يونيو 2016.
وتهدف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى صد التيارات الفكرية، والعقدية المتطرفة، وحماية الوحدة الروحية للشعوب الإفريقية من النزاعات والتيارات، والأفكار التضليلية، صيانة للثوابت العقدية، والمذهبية، والروحية المشتركة بين المغرب، وبلدان إفريقيا، وبيان وإشاعة الأحكام الشرعية الصحيحة، وإشاعة الفكر الإسلامي المعتدل.
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