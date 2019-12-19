إدارة الجيش تحدد مكان وموعد طرح تذاكر لقاء الفريق ونهضة بركان

انطلقت عملية طرح تذاكر مباراة الجيش الملكي ونهضة بركان، عن الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم، صباح اليوم الخميس.

وأعلن الفريق العسكري عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر، من خلال نشره بلاغا، عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وستطرح التذاكر يومي الخميس والجمعة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساءا، بمتجر نادي الجيش الملكي، وملعب الهلال يعقوب المنصور ومركب مولاي عبد الله.

كما ستباع يوم اللقاء (السبت)، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بالملعب الذي يحتضن المباراة.

يشار إلى أن الزعيم سيلاقي الفريق البرتقالي، يوم السبت، على الساعة الخامسة، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية.