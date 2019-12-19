6 أرقام جديدة يسجلها الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهد "كلاسيكو الأرض" الذي جمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد، مساء أمس، الأربعاء، وانتهى بالتعادل السلبي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) 6 أرقام جديدة تستحق التأمل.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

> باتت مشاركة سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد في مباراة اليوم رقم 43 له في مواجهات ريال مدريد أمام برشلونة، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ الكلاسيكو.

> ريال مدريد أرسل 12 تسديدة على مرمى برشلونة في الشوط الأول من مباراة اليوم وهو أكبر رقم وصل له ريال مدريد في مباراة للكلاسيكو على كامب نو منذ 2003 - 2004.

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> وصل ريال مدريد للمباراة السابعة على التوالي في الدوري الإسباني أمام برشلونة دون تحقيق أي انتصار بواقع أربعة هزائم وثلاث تعادلات، وهو ثاني أسوأ سجل في تاريخ الملكي بعد عدم الفوز طوال سبعة لقاءات في 2011.

> فشل ليونيل ميسي في التسجيل أو الصناعة خلال آخر أربع لقاءات له أمام ريال مدريد بكل البطولات وهم رقم سلبي للنجم الأرجنتيني.

> عادل ميسي رقم تشافي هيرنانديز كأكثر لاعب شارك من صفوف برشلونة عبر التاريخ في مباراة الكلاسيكو حيث يملك كلاهما 42 مباراة.

> الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد واصل على سجله الخالي من الهزائم في الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" للمباراة الخامسة على التوالي.