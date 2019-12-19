عيلوط: إصابة خطيرة بانزلاق دراجة نارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصادر طبية إنه جرى نقل فتى (17 عاما) من قرية عيلوط، قرب مدينة الناصرة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وذلك إثر إصابته بجراح خطيرة في حادث طرق، اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أصيب الفتى إثر انزلاق دراجة نارية كان يستقلها في القرية.

واستدعي طاقم طبي، قدم له العلاج الأولي ونقله للمستشفى في حيفا، وهو مربوط بجهاز التنفس الاصطناعي وتحت تأثير المخدر. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.