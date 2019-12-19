اتهام 3 من أفراد الشرطة وشاب بتجارة السلاح لتنفيذ جرائم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام ضد ثلاثة من أفراد الشرطة وشاب من كفر مندا، نسبت إليهم تهمة ارتكاب مخالفات حيازة السلاح والتخطيط لتنفيذ جرائم.

والمتهمون حسبما ذكر في لائحة الاتهام هم: الشرطي موسى مراد (33 عاما) وشقيقه الشرطي أحمد مراد (20 عاما)، والشرطي جميل عبد الحليم (21 عاما)، وعماد عبد الله (28 عاما).

ويستدل من لائحة الاتهام، أن موسى مراد وعبد الحليم عملا بشراء وحيازة السلاح، والتواصل من أجل تنفيذ معاملات بالسلاح والذخيرة من أنواع مختلفة، واستغلا عمليها بالشرطة وقدرتيهما بحيازة السلاح والذخيرة، من أجل تنفيذ جرائم.

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ووفقا للائحة الاتهام، فإنه في محادثات بين المتهمين، فيما يتعلق بجرائم السلاح، استخدموا كلمات رمزية وسرية لأنواع مختلفة من القنابل اليدوية، ثم حذفوا الرسائل، بما في ذلك الملفات، من هواتفهم المحمولة للتخطيط لارتكاب جرائم.

هذا، وطلبت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" من المحكمة تمديد اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضدهم.