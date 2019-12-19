تعاون بين ثلاث شركات لتحسين المنتجات المنزلية الذكية 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت ثلاث شركات رائدة، أمس الأربعاء، في مجال المساعدات الرقمية، وهي "أمازون"، و"جوجل"، و"آبل"، عن تعاون لتحسين التوافق بين منتجاتها المنزلية الذكية تحت عنوان "كونكتد هوم أوفر آي بي" Connected Home "over IP.

وسيساهم في المشروع "اتحاد زيغبي" (Zigbee Alliance)، الذي يضم بين أعضائه شركتَي "آيكيا" IKEA و"إن إكس بي سيميكوندكترز" (NXP Semiconductors)، ويعد هذا الاتحاد، أحدث بروتوكول في ميدان الصناعة وتشغيل آلي ذاتي في المنازل.

ويعتبر هذا التعاون نادرًا بين الشركات الثلاث، وذلك بسبب المنافسة الشديدة بينهم، في الأسواق التكنولوجية العالمية، إذ يتنافسون على السيطرة على سوق المساعدات الصوتية والأجهزة الذكية الأخرى.

ويهدف التعاون إلى تسهيل قيام الشركات المصنعة للأجهزة ببناء منتجات متوافقة مع الخدمات المنزلية والصوتية الذكية مثل "أليكسا" (Alexa) و"سيري" Siri و"غوغل أسيستانت" (Google Assistant).

وتجدر الإشارة إلى تعاون سابق بين شرك أخرى كـ"أمازون"، وأليكسا" و"ميكروسوفت كورب" و"كورتانا"، وغيرها من الشرك التي هدفت إلى تحسين خدمات المساعدة الصوتية الافتراضية، عبر جهاز واحد.