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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، السيد حميد الشامسي مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالمحافظة.
وشكر المحافظ تدخّلات الهلال الأحمر الإماراتي في كثير من القطاعات في المجالات الخدمية والإنسانية والإغاثية، مثمناً هذا العطاء الذي يأتي في سياق المواقف الأخوية الصادقة لدولة الامارات في اطار العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وجرى في اللقاء استعراض المشاريع الجاري تنفيذها في عدد من المجالات بتمويل من الهلال الأحمر، والتجهيزات لافتتاحها وانجازها قريباً.
كما جرى بحث امكانية تدخّل الهلال الأحمر في عدد من القطاعات والمشاريع الحيوية والإنسانية ذات الارتباط المباشر بالمواطنين والشباب، ودعم تطوير آلية العمل في عدد من المرافق الحيوية والتدخّلات الانسانية العاجلة.
وفي اللقاء استعرض السيد حميد الشامسي الرؤية المستقبلية لهيئة الهلال الأحمر للتدخل في عدد من القطاعات الحيوية.
حصر اللقاء مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر الأشولي ومدير عام مديرية مدينة المكلا م. عوض بن هامل، وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية.
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