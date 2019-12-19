الدبيش: ليست هناك آمال كبيرة بالتزام المليشيا بأي اتفاق

الخميس 19 ديسمبر 2019

اتهم المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاع الدبيش، مليشيا الحوثي بالكذب وعرقلة العديد من الخطوات والاتفاقيات واستهداف المدنيين.



وأضاف الدبيش في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الخميس -، أنه ليست هناك آمال كبيرة في التزام المليشيا بأي اتفاق، متهماً إياها

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وعلمت الصحيفة ذاتها، أن الفريق الحوثي حاول التهرب من التزاماته بحضور الاجتماع وظل يماطل وبعد اتصالات ومحاولات وصل بعد ظهر أمس إلى السفينة الأممية (Antarctic dream) حيث يعقد الاجتماع في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يعقد فيها الاجتماع على متن السفينة الأممية بسبب منع المليشيا الوفد الأممي من ممارسة عمله داخل مدينة الحديدة. وترأس وفد الحكومة اللواء الركن محمد عيضة