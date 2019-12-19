البدء بمراسم تنصيب "تبون" رئيساً للجمهورية الجزائرية

الخميس 19 ديسمبر 2019

يجري، اليوم الخميس، مراسم تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر.



وذكرت وسائل إعلام، بأنه تم البدء بمراسم تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية.

وكان الرئيس الجزائري وصل إلى قصر الأمم لأداء القسم.

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وسيؤدي رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، ومن المقرر أن يلقي بعدها خطابا، ثم يباشر مهامه بصفة رسمية.

وسيتوجه بعدها إلى مقام الشهيد “النصب التذكاري” الذي يخلد ذكرى شهداء ثورة التحرير الكبرى ومن ثم يعود لقصر الأمم بالعاصمة الجزائر لمباشرة عمله.