شكرا لقرائتكم خبر عن "بوكو حرام" الإرهابية تقتل 14 شخصاً غرب التشاد والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 14 شخصًا، فيما فُقد 13 آخرون في هجوم شنته جماعة بوكوحرام الإرهابية غرب التشاد. وأوضح حاكم المنطقة نوكي شرف الدين في تصريح اليوم أن الهجوم وقع في منطقة محظورة داخل البلاد. وأسفر تمرد الجماعات المسلحة المستمر منذ عقد من الزمن عن مقتل 35 ألف شخص وتشريد نحو مليونين من منازلهم في شمال شرقي نيجيريا، بينما بات أكثر من 7,1 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية بهذه المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بوكو حرام" الإرهابية تقتل 14 شخصاً غرب التشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.