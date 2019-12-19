شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع جنديين وإصابة 3 آخرين في انفجار وسط مالي والان نبدء بالتفاصيل

لقي جنديان مصرعهما في مالي، فيما أصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة "هومبوري" وسط البلاد. وذكر بيان للجيش المالي اليوم أن حصيلة القتلى مازالت قابلة للارتفاع.

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