شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن عن 6 سلع أمريكية جديدة ستعفى من الجمارك والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الصين اليوم الخميس ،عن قائمة جديدة تضم ستة سلع كيماوية ونفطية أمريكية ستُعفى من الرسوم الجمركية بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.

وذكرت وزارة المالية أن الإعفاء سيُطبق لمدة عام واحد اعتبارا من 26 ديسمبر كانون الأول دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم.

وأضافت أنه لن يجري رد الرسوم التي فُرضت بالفعل على منتجات أمريكية.

وسيُطبق الإعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيماوية ومنتجين نفطيين مكررين.

ستعلن الصين عن الدفعة الثانية من الإعفاءات في الوقت المناسب.