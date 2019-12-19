شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن عن 6 سلع أمريكية جديدة ستعفى من الجمارك والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة المالية أن الإعفاء سيُطبق لمدة عام واحد اعتبارا من 26 ديسمبر كانون الأول دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم.
وأضافت أنه لن يجري رد الرسوم التي فُرضت بالفعل على منتجات أمريكية.
وسيُطبق الإعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيماوية ومنتجين نفطيين مكررين.
ستعلن الصين عن الدفعة الثانية من الإعفاءات في الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن عن 6 سلع أمريكية جديدة ستعفى من الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.