شكرا لقرائتكم خبر عن «تبون» بعد أداءه اليمن الدستورية: علينا أن نطوي صفحة الماضي والان نبدء بالتفاصيل
- سنعمل على تعديل الدستور وتقليص صلاحيات الرئيس
- الوضع السياسي يحتم علينا اتباع سياسة خارجية تتوافق مع مصلحتنا الداخلية
- نسعى لبناء اقتصاد وطني متطور ولن أسمح بالعبث بالمال العام
قال الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون خلال مراسم أداء اليمن الدستورية في قصر الأمم اليوم: علينا جميعاً أن نطوي صفحة الخلافات والتفرقة، الجزائر بحاجة إلى ترتيب الأولويات تفادياً لمآلات مجهولة العواقب.
وأضاف تبون: الأوضاع التي نمر بها تفرض علينا إعادة النهوض ببلدنا، فنحن مقبلون على تضحيات جسام من أجل بناء الجمهورية الجديدة. وتجاوز الوضع السياسي الراهن يحتم علينا اتباع سياسة خارجية تتوافق مع مصلحتنا الداخلية، وسنعمل على تعديل الدستور وتقليص صلاحيات الرئيس، وسنسعى بناء اقتصاد وطني متطور، ولن أسمح بالعبث بالمال العام، كما أنني أدعو رجال الأعمال للاستثمار في البلاد في كل القطاعات.
وقد تم انتخاب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13 بالمئة في عملية الاقتراع الخميس، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.
وبحسب الدستور الجزائري "يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".
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