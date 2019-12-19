قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار

كشف مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الخميس، عن اعتقال قيادي بارز في الحشد العشائري من قبل قوة امريكية غربي الانبار .
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امريكية نفذت عملية انزال جوي في منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، اعتقلت من خلالها القيادي البارز في حشد الانبار نصير العبيدي من دون معرفة الاسباب الحقيقة وراء عملية الاعتقال ".
واضاف المصدر ان "العبيدي يعد من اهم قيادات الحشد العشائري في المناطق الغربية ومن الشخصيات التي قارعت الارهاب وله مواقف مشرفة في محاربة فكر ارهابي داعش"، مبينا ان "القوات الامنية المتمركزة في ناحية البغدادي ليس لديها أي معلومات عن اسباب اعتقال العبيدي".
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