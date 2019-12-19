رجل كان يحلم بعيد كريسماس، "أخضر"، وجد نفسه داخل الجدران الرمادية لسجن في ولاية تينيسي الأميركية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطيا وكلبا بوليسيا شما رائحة الماريوانا من ثلاثة أكياس، وفقا للوثائق.
وقالت الشرطة إن عناصرها رأوا تيمراج وهو يلتقط الحقائب ويحملها على عربة.
وسمح الرجل للشرطة بتفتيش حقائبه التي كانت مليئة بما بدا أنها هدايا عيد الميلاد، لكن تبين بعد ذلك أنها ممتلئة بأكياس من الماريوانا تزن 38 كيلوغراما.
وكان تيمراج قادما من مدينة سياتل بولاية واشنطن، الا ان مصيره كان السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر هرب الماريوانا على شكل هدايا كريسماس... وهذا كان مصيره! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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