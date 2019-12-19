هرب الماريوانا على شكل هدايا كريسماس... وهذا كان مصيره!

وبحسب وثائق المحكمة، ألقت شرطة الولاية القبض على سومفون تيمراج (57 عاما)، وبحوزته أكثر من 36 كيلوغراما من الماريوانا مخبأة في هيئة هدايا عيد الميلاد في مطار ناشفيل الدولي الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطيا وكلبا بوليسيا شما رائحة الماريوانا من ثلاثة أكياس، وفقا للوثائق.



وقالت الشرطة إن عناصرها رأوا تيمراج وهو يلتقط الحقائب ويحملها على عربة.

وسمح الرجل للشرطة بتفتيش حقائبه التي كانت مليئة بما بدا أنها هدايا عيد الميلاد، لكن تبين بعد ذلك أنها ممتلئة بأكياس من الماريوانا تزن 38 كيلوغراما.

وكان تيمراج قادما من مدينة سياتل بولاية واشنطن، الا ان مصيره كان السجن.