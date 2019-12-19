مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة، ننصحك باختيار إطلالة مميزة وأنيقة وجذابة، على غرار الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
واعتمدت نانسي عجرم فستاناً طويلاً باللون النبيذي من توقيع دار Alexandre Vauthier تميز بقماشته المخملية وأكمامه الطويلة. وأكملت اطلالتها بمكياج ناعم مع شعر منسدل على كتفيها.
تأتي هذه الاطلالة ضمن احتفال غنائي أحيته الفنانة نانسي عجرم يوم الثلاثاء، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: نانسي عجرم بإطلالة أنيقة... استوحي منها لأعياد نهاية السنة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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