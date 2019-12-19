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بالصور: نانسي عجرم بإطلالة أنيقة... استوحي منها لأعياد نهاية السنة!

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مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة، ننصحك باختيار إطلالة مميزة وأنيقة وجذابة، على غرار الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
أشعلت نانسي عجرم موقع انستغرام بأحدث إطلالة لها، بعدما اختارت ارتداء فستاناً ناعماً مخمليّاً أحمر اللون.

واعتمدت نانسي عجرم فستاناً طويلاً باللون النبيذي من توقيع دار Alexandre Vauthier تميز بقماشته المخملية وأكمامه الطويلة. وأكملت اطلالتها بمكياج ناعم مع شعر منسدل على كتفيها.

 

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تأتي هذه الاطلالة ضمن احتفال غنائي أحيته الفنانة نانسي عجرم يوم الثلاثاء، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية .

 

قدّمت نانسي خلال الاحتفال مجموعة من أجمل أغانيها، من بينها: "بدنا نولع الجو"، "ما تيجي هنا"، "إحساس جديد".

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