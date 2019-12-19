للجوع فوائد مذهلة... تعرفوا اليها!

أكد الدكتور فاليري سيرغييف الخبير في المركز الفدرالي للبحوث العلمية ونظم التغذية، على أن الصوم على مدى 12-36 ساعة يؤثر إيجابيا في الحالة الصحية للإنسان.
ويشير الدكتور سيرغييف، إلى أن "الجوع لفترات قصيرة، يعيد تشغيل جهاز المناعة، الذي يبدأ بمكافحة العدوى والفطريات والفيروسات بنشاط. لذلك الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول الطعام بانتظام وبصورة دورية نادرا ما يمرضون".
ووفقا لهم أفضل فترة زمنية للامتناع عن تناول الطعام هي 12 ساعة، أي يمكن تناول الطعام خلال 12 ساعة من اليوم على سبيل المثال من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، وبعدها يجب الامتناع عن تناول الطعام والاكتفاء بشرب الماء فقط.
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