الاعلام الامني: قتل ثمانية إرهابيين في جبل ضمن قاطع صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن قتل مجموعتين ارهابيتين تضمان ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" في جبل ضمن قاطع عمليات صلاح الدين. وقالت خلية الإعلام الامني، في بيان تلقت الخليج 365، إنه من خلال جهد استخباري تم رصد تحرك لمجموعة مكونة من خمسة إرهابيين يستقلون ثلاث دراجات نارية، مبينة انه بعد دخولهم الى احد الأوكار في جبل قرة جوغ/ قاطع قيادة عمليات صلاح الدين تمت معالجتهم من خلال مفرزة صواريخ أسفرت الضربة عن قتلهم جميعاً.



وأوضحت خلية الاعلام الامني، أن المفرزة تمكنت من رصد مجموعة أخرى تنوي اخلاء جثث القتلى، وقد تمت معالجتهم بصاروخ اخر وقتل ثلاثة إرهابيين آخرين.

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