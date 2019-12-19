الإمارات تدين حادث الكونغو الديمقراطية الإرهابي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع في قرية نتومبي شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان الخميس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

وتثير عشرات الجماعات الإرهابية الاضطرابات شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عقود، على الرغم من وجود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

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ويشارك في تلك القوة التي تعدّ إحدى أكبر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم، أكثر من 16500 من الأفراد العسكريين والمراقبين، و1300 من الشرطة وما لا يقل عن 4000 مدني.

لكنها تجد صعوبة في إحراز تقدم في بلد شاسع يعاني من انتشار الجماعات المسلحة وكذلك وباء إيبولا والفقر وسوء الحكم.

وقُتل أكثر من 100 مدني منذ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في اعتداءات نُسبت إلى جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة.

ومليشيا القوات الديمقراطية المتحالفة تعمل على الحدود بين الكونغو وأوغندا منذ أكثر من 20 عاما.

وهي ضمن عدد من الجماعات المسلحة التي تنشط شرقي الكونجو منذ فترة طويلة بعد الانتهاء الرسمي للحرب التي دارت رحاها فيما بين عامي 1998 و2003.