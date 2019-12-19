إجراءات عزل ترامب وإرهاب حزب الله.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: "النواب" الأمريكي يوافق على اتهام ترامب باستغلال السلطة وعرقلة الكونجرس، والبرلمان العراقي يفشل مجددا في تمرير قانون الانتخابات، ومبعوث ترامب والرئيس الأفغاني يبحثان تحريك السلام.

وتنديد أوروبي بمذكرتي أردوغان والسراج: مخالفة للمواثيق، واتجاه لتكليف حسان دياب مرشح حزب الله برئاسة حكومة لبنان، وبومبيو لا يمانع من الشهادة بإجراءات "عزل" ترامب، ومسؤولون ليبيون لـ"العين الإخبارية": لن نسمح باحتلال عثماني، والبيت الأبيض: واثقون من براءة ترامب أمام مجلس الشيوخ.

كما تقرأون: المال مقابل الحرية.. نظام أردوغان يبتز أهالي المعتقلين للإفراج عنهم، وحزب ميركل يطالب بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية، وعائلات ضحايا الإخوان بالسودان.. "سرادقات" تنتظر القصاص، وتقرير: جنود بقوات النخبة الفرنسية انضموا لداعش.

وترامب: لن يعزلوني والحزب الديمقراطي ينتحر، وغارات إسرائيلية على عدة أهداف بقطاع غزة، وقيادي عسكري ليبي: الإرهابيون الأجانب في اختبار صعب، وتنصيب الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، ودبلوماسي أمريكي: "عزل ترامب" مسرحية هزلية للديمقراطيين.

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وفي الاقتصاد تطالعون: مساءلة ترامب تصعد بالدولار الأمريكي وقفزة لـ"الأسترالي"، وأسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر، و"فيسبوك" تستحوذ على "بلاي جيجا" بـ70 مليون يورو.

والأسهم الأمريكية تغلق مستقرة وسط تفاؤل اقتصادي، والتضخم البريطاني عند أدنى مستوى في 3 أعوام، والنفط يستقر بفعل تراجع مخزون الخام الأمريكي، و8.4 مليار يورو خسائر تركيا من إغلاق مطار أتاتورك الدولي.

رياضيا تطلعون على: 7 مشاهد تخطف الأضواء في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، أما في التكنولوجيا: بـ140 دولارا.. فيفو تطلق سماعة لاسلكية جديدة.

وفي الفن تقرأون: 7.4 مليار دولار إيرادات "نتفليكس" في أمريكا خلال 9 أشهر، بينما في المنوعات: قرية يابانية بلا أطفال.. الدمى بديلة للصغار.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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